オリックスは１８日、頓宮裕真捕手が１７日に神戸市内の病院を受診し、右膝後十字じん帯損傷との診断を受けたと発表した。１１日の紅白戦で左翼ポール際へチーム１号を放ったが、一塁を回った際に右膝裏に違和感を発症。１３日には宮崎キャンプを離脱し、帰阪していた。２３年に打率３割７厘で首位打者を獲得し、２５年はチームトップの５４打点を挙げた一塁手。今後は患部の状態を確認しながらリハビリ、練習などを行なっていく