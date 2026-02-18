2月14日に大阪の道頓堀で17歳の少年3人が刃物で襲われ、1人が死亡し、他の2人が意識不明の重体と重傷になった事件で、翌15日の朝、大阪府警は岩崎龍我（りょうが）容疑者（21）を殺人容疑で緊急逮捕した。 岩崎容疑者は「殺意はなかった」と供述しているとのことであり、本件で殺人罪の成否を左右するポイントは、「故意」の有無、すなわち相手を死亡させる結果を招く可能性を認識・認容していたか否かということになる。 警察は