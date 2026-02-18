遺体をどう弔うかで死生観がわかる 弔い方は自然とのかかわり方を映す 人間はいつの時代も、死者の体を「どう自然に還すか」を考えてきました。その方法は地域や宗教、気候風土によって異なり、そこにはその社会が持つ死の哲学が表現されています。遺体の弔い方は、単なる習慣ではなく、世界の見方そのものなのです。 たとえば、火葬は「浄化」を重んじる文化の象徴です。炎によって肉体を燃やし、魂を天に送り出すと考えた