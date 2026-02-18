資料香川県空撮 帝国データバンク高松支店は、2025年12月に日本銀行が政策金利を引き上げたことによる影響について四国の企業に尋ねました。 「マイナス影響の方が大きい」と回答した企業は51.0％で、前回2024年４月の調査に比べて13.3ポイント上昇しました。 業界別では、製造業が65.5％（前回比＋25.3ポイント）で最も高く、次いで不動産業62.5％（＋8.0pt）、運輸・倉庫業54.5％（＋23.7pt）などとなっていま