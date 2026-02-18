円買い優勢、輸出急増とIMFの日銀利上げ継続要請受けドル円153.07円 輸出急増とIMFの日銀利上げ継続要請を受けやや円買い。ドル円は一時153.07円まで下げた。ただ、ドル買いも見られるため下げは限定的。賃金指数が予想と一致したため豪ドルは軟調。 日本の1月輸出は+16.8%と前回+5.1%から急増、市場予想の+13.0%も上回った。米国向けは減少したものの、中国や欧州、アジア諸国、カナダ、オセアニア向けは堅調だったことか