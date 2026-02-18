NZ中銀メディアリリース景気回復が強まりインフレが目標に向けて安定的に推移すれば、金融政策を徐々に正常化 2025年末の消費者物価上昇率は目標（1～3%）をわずかに上回った。主な要因は食料品、電気料金、地方税の値上げである。経済は回復の初期段階にあり、農業や地方経済は堅調だが、家計は失業率の高止まりや住宅価格の低迷を背景に支出を抑えている。 過去の利下げ（OCR引き下げ）効果により、製造業