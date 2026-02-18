NZドルは対ドルで当面は緩和的な姿勢を維持 NZドルは対ドルで0.6045前後から0.6010前後まで下げる展開となった。対円でも92円60銭前後から92円10銭台を付けた。政策金利の据え置きは市場の見通しと一致。声明では当面緩和姿勢を維持するとの表現があり、今後の利上げ転換に向けた姿勢を期待していた一部の市場の見方との乖離がNZドル売りを誘った。もっとも想定範囲内であり、影響は限定的に留まっている。 NZDUSD0.6027