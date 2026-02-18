東京時間10:11現在 ＮＹ原油先物3 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝62.30（-0.03-0.05%） 米国とイランとの高官級協議での原則の合意などを受けてNY市場で反落、その後動きが少し落ち着いた。