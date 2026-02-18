東京時間10:11現在 東京金先物DEC 26月限（TOCOM） 1グラム＝24773.00（-100.00-0.40%） ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4897.80（-8.10-0.17%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先はNY市場から軟調、東京金も売りが出ている