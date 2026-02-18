カワウソと戯れる様子を表した壁紙。（北京＝新華社配信）【新華社北京2月18日】雨水は二十四節気の2番目に当たり、この時期から気温が上がり、氷や雪が解けて雨が多くなる。雨水には、カワウソが捕らえた魚を岸に並べ、ガンの群れが北方に帰り、大地の陽気が上がって草木が新芽を出すとされる。曇り空やみぞれの天気が続いて、冬の乾いた空気が湿気を帯びるようになり、植物が熱気を感知して芽吹き始め、自然界全体が次第に眠