神奈川県横浜市で帰宅途中だった女子高校生の顔面を殴り財布を奪ったとして、27歳の中国籍の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された中国籍の李森容疑者は2024年、横浜市中区の路上で女子高校生の顔面を複数回、殴るなどして全治2週間のケガをさせ、現金4万円が入った財布を奪った疑いがもたれています。女子高校生はアルバイトから歩いて帰宅している途中で、後方から近づいた李容疑者が目の前に立ちふさがり、突然、暴