元テレビ朝日の玉川徹氏が１８日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、日本人初の金メダルを獲得したりくりゅうこと木原龍一・三浦璃来ペアの関係性について「お姉さんというよりお母さん」「素晴らしいものを見せてもらった」と感激の表情を浮かべた。この日は大逆転で金メダルを獲得したりくりゅうペアについて特集。日本中を感動させた演技や２人の関係などについて取り上げた。玉川氏は、三浦が木原のために滑