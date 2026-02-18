国民民主党の所属議員が衆参両院を合わせて５３人となり、中道改革連合の４９人を上回って野党第１党となった。中道改革への参院議員（立憲民主党３９人、公明党２１人）の合流が当面見送られることになったためだ。国民民主の玉木代表は１７日の記者会見で「野党の中での相対的な地位は上がっている。これまで以上に国会で責任を果たしたい」と語った。榛葉幹事長も１５日のＮＨＫ番組で「実質、我々が野党第１党になった。責