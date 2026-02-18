2/14（土）に土曜スペシャル『脳内パステルの定期公演・バレンタイン大宣戦ラジオ』が放送された。 脳内パステルは、大阪を中心に活動する7人組アイドル。（あいり、らら、あいな、りる、なの、ことこ、ゆい） グループ名の由来はみんなの頭の中をパステルカラーで染めて、楽しく幸せな気持ちになってほしいという思いが込められている。 そんな彼女たちのかわいいが詰まった魅力たっぷりの1時間の特別番組。