アズ企画設計が続落している。１７日の取引終了後に２６年２月期の連結業績予想について、営業利益を１０億８０００万円から７億６０００万円（前期比２２．１％減）へ、純利益を５億１０００万円から２億８０００万円（同３９．３％減）へ下方修正し増益予想から一転して減益予想としたことが嫌気されている。 売上高は１３５億円（同８．６％増）の従来見通しを据え置いたものの、販売用不動産の売却において大型物件の売