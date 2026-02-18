１８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５３円２１銭前後と前日の午後５時時点に比べ１０銭強のドル高・円安で推移している。 １７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５３円３１銭前後と前日に比べ１５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。米国とイランの核協議の進展期待などから一時１５３円９２銭まで上伸したが、節目の１５４円が意識される形で失速し