北海道ガスは大幅安。同社は１７日、札幌市手稲区の住宅街で９日に発生した爆発事故に関してニュースリリースを発表した。子会社の北ガスジェネックスのコミュニティーガス団地において、同子会社が供給するプロパンガスに起因するとみられる事故という。引き続き原因究明に向けて警察・消防の捜査に協力するとした。また、緊急安全点検を実施するとし、他のコミュニティーガス団地で今回事故が起こった