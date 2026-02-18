―M＆A駆使し17期連続増収、PBR1倍台早期達成へ株式指標重視の経営に舵― 今年創業80周年を迎える学研ホールディングス [東証Ｐ]が株価を意識した経営に舵を切っている。学習参考書や図鑑で高い知名度を誇る同社は2000年代後半に経営難に直面したが、その後M＆Aを駆使して業績はV字回復を果たし、26年9月期は17期連続で増収を見込むなどトップラインの拡大が続いている。教育分野では社会人向けのリカレント