フィギュアスケートのトリノ五輪日本代表・村主章枝さん（45）が18日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。ミラノ・コルティナ冬季五輪・フィギュアスケートの女子ショートプログラム（SP）の解説を務め、反響を呼んでいる。女子SPは、中井亜美（TOKIOインカラミ）が1位、坂本花織（シスメックス）が2位、千葉百音（木下グループ）が4位で19日（同20日）のフリーを迎えることになった。村主さ