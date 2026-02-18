ココスジャパンが全国に展開するファミリーレストラン「ココス」は、3月3日より「2026春グランドメニュー」を導入する。全国504店舗で販売予定で空港店舗は除く。【写真】ココスが春のグランドメニュー刷新満腹！オールスタープレートなど今回の改定では、ココス自慢のハンバーグを存分に味わえるボリューム満点の新メニューをはじめ、スパイシーなビーフジャンバラヤ、特製だれにこだわった“本気の唐揚げ”、海鮮系サイド