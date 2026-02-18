1月の貿易収支はおよそ1.1兆円の赤字でした。“トランプ関税”の影響が続き、アメリカ向けの自動車輸出が減少しています。財務省が発表した1月の貿易統計によりますと、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は1兆1526億円の赤字でした。赤字は3か月ぶりです。また、アメリカ向けの輸出額は1兆4621億円で、前の年の同じ月と比べて5.0％減りました。2か月連続での減少です。特に自動車の輸出額は9.9％減少したほか、売り上げ台数を