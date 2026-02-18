オリックスは18日、頓宮裕真捕手（29）が前日17日に神戸市内の病院で検査を受け、右膝後十字靱帯損傷と診断を受けたことを発表した。11日の紅白戦で本塁打を放ち、一塁を回った際に違和感を覚え、そのまま途中交代。13日に検査のため帰阪していた。今後は患部の状態を確認しながらリハビリ、練習を行っていく。また、育成3年目右腕の河内康介投手も前日17日に神戸市内の病院を受診し、右膝前十字靱帯断裂と診断された。近日