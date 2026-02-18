ファミリーマートは2月17日、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」から、「賛否両論」の笠原将弘シェフが監修した袋惣菜「チキンチキンごぼう」(428円)を全国のファミリーマートで発売した。「チキンチキンごぼう」(428円)賛否両論は、東京都渋谷区恵比寿にある「腕・舌・遊び心」をモットーに、独創的な感性で作り上げる料理が評判の日本料理店。これまでにも、同社のおむすびや恵方巻、袋惣菜を監修し、いずれも好評を博し