スターバックス コーヒー ジャパンは3月10日、「スターバックス リザーブ カフェ東京スカイツリータウン30F店」を東京ソラマチ イーストヤードにオープンする。スターバックス リザーブ カフェ東京スカイツリータウン30F店 ※画像はイメージ○日本一高いスターバックスが誕生「日常の少し上質な大人のご褒美」をコンセプトにしたカフェベーカリー「スターバックス リザーブ カフェ」の2号店が、地上約150mに位置する日本一高い所に