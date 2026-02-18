ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が、同種目日本初の金メダルを獲得した。ショートプログラム（SP）5位からの大逆転を実現したフリーの演技に世界中が魅了されたなか、記者会見での三浦の振る舞いに五輪公式が注目すると、海外ファンからも感嘆の声が上がっている。金メダルを首からかけ、笑顔で頷きながら記者の質問に答えている三浦。壇上の