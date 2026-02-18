シンシア・エリヴォとアリアナ・グランデが共演する映画『ウィキッド 永遠の約束』より、固い友情で結ばれたふたりの絆について、＜悪い魔女＞エルファバを演じたシンシア、＜善い魔女＞グリンダを演じたアリアナ、そして監督のジョン・M・チュウが語る特別映像が解禁となった。【動画】シンシア・エリヴォ＆アリアナ・グランデらが語る『ウィキッド 永遠の約束』特別映像本作は、ブロードウェイミュージカル映画化作品におい