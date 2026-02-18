T.C.R.横浜銀蝿R.S.（以下、横浜銀蝿）のリードギター・Johnnyが、40年ぶりのソロアルバムリリースと、初ライブツアー開催を記念して、伝説的名盤9タイトルのデジタル配信を本日より全世界一斉にスタートした。今回デジタル解禁されたのは、1981年にリリースされ、レコードの累計売上が50万枚を超えたJohnnyのデビュー曲「ジェームス・ディーンのように」や、オリコンチャート1位になった2ndシングル「$百萬BABY」ほか全シングル6