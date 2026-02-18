ミラノ・コルティナ五輪でジャンプ混合団体と女子個人ＮＨでともに銅メダルを獲得した丸山希（北野建設）が、ジャンプ混合団体で銅メダルの高梨沙羅（クラレ）とともに１８日、羽田空港で帰国会見に出席した。初出場の五輪で２つの銅メダルを獲得し、１０日の混合団体でも日本チームのトップバッターとしての役割を果たした丸山の会見での主な一問一答は以下の通り。＊＊＊―先ほど帰国して温かい出迎えを受け