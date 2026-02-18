2024年に行われた兵庫県知事選挙での街頭演説で、デマを発言、拡散したのは名誉毀損にあたるとして、奥谷謙一・兵庫県議が政治団体「NHKから国民を守る党」党首・立花孝志被告（現在・別事件で起訴、勾留中）と党を相手取り、損害賠償を求めた裁判の第1回口頭弁論が2月17日、神戸地裁で開かれた。閉廷後、会見する奥谷謙一・兵庫県議（右）と代理人・石森雄一郎弁護士〈2026年2月17日午後 神戸市中央区〉立花被告は出廷しなか