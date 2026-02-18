ヴィニシウスがベンフィカの選手から人種差別被害かレアル・マドリード（スペイン）のブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールがUEFAチャンピオンズリーグ（CL）で対戦したベンフィカ（ポルトガル）のFWジャンルカ・プレスティアーニから人種差別発言を受けた。レアルは現地時間2月17日にCLの決勝トーナメント進出をかけたプレーオフ第1戦でベンフィカとアウェーで対戦。後半5分にヴィニシウスのゴールでリードを奪い、1-0で