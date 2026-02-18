ドラゴンズの沖縄キャンプ、17日は練習試合で期待の若手が結果を出しました。 【写真を見る】ドラゴンズ 根尾昂投手（25）日本ハム戦で1回三者凡退の好投 鵜飼航丞選手（26）は“豪快な一発” 沖縄キャンプ ファイターズとの練習試合。2番手でドラフト2位ルーキーの櫻井投手がマウンドに上がりました。ピンチを招いたものの連続三振を奪うなど、1回を無失点で切り抜けます。 8年目の根尾投手もマウンドに 打