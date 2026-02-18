マリモクラフトが展開する、ディズニーやピクサーの物語をイメージしたビッグサイズの「コレクションピンバッジ」に新作が登場。第7弾として『蒸気船ウィリー』や『ピーター・パン』『シンデレラ』『リメンバー・ミー』に登場する、人気キャラクターがラインナップされます！ マリモクラフト ディズニー「コレクションピンバッジ」第7弾 価格：各1,980円(税込)材質：亜鉛合金販売店舗：マリモクラフトオンラインシ