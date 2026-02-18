パドレスが、実績のある投手を低コストで次々と獲得している。まず、ロッキーズで10年間先発ローテーションを担い、通算68勝をマークしたヘルマン・マルケス投手（30）。年俸は100万（約1億5400万円）ドルで、2027年の相互オプションには75万ドル（約1億1500万円）のバイアウトが付く。保証額は175万ドルにとどまるが、最大325万ドル（約5億円）の出来高ボーナスを手にする可能性がある。続いて、エンゼルスなどで通算110試合