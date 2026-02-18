格闘技イベント「RIZIN」は18日、RIZINガール2025のKOUを25年11月付をもって契約解除したことを報告した。公式ホームページで「RIZINガール2025 KOUに関してお知らせ」と題して更新。「このたび、RIZINガール2025 KOUにつきまして、当団体が定める規律に反する行為が確認されたため、慎重に協議を重ねた結果、2025年11月付をもって契約を解除することといたしました」と報告。報告全文は下記の通り。このたび、RIZINガー