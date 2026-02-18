26/2/23付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年2月9日〜15日）では、米津玄師の「IRIS OUT」（週間再生数1117.2万回／前週比0.4％減）が1位を獲得し、「連続1位獲得週数」を22週に伸ばした。YOASOBI「アイドル」と並ぶ歴代3位タイに浮上、自身が持つソロアーティスト歴代1位記録を更新した。【グラフ】今週もミセス独走東京ドーム2DaysのVaundyが急増週間再生数も初登場から22週連続で週間再生数1000万回