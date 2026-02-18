ホンダF1バーレーン合同テスト前半戦レポート（前編）怒濤のような3日間のテストを終えたホンダの折原伸太郎トラックサイドゼネラルマネージャーは、思いのほか明るい口調で語り始めた。「疲れましたね（苦笑）。去年までのテストと比べると仕事量がケタ違いなので、単純に疲れたというのが正直なところです」バーレーン合同テストのアストンマーティン・ホンダには、異様な空気が漂っていた。いや、正確に言えば、アストンマ