五十嵐大さん＝武藤奈緒美撮影耳の聴こえない両親のもとで育った経験を綴ったエッセイ『ぼくが生きてる、ふたつの世界』（幻冬舎）が映画化され、話題となった五十嵐大さんの最新刊は、小説『拝み屋のおばあちゃんと僕』（双葉社）。ひとり親家庭で育った小学６年生の蒼（あお）は、母の失踪により青森の祖母のもとで暮らすことに。「拝み屋」として町の人から頼られる祖母の正体は、鋭い観察眼で人々の悩みを解き明かす名探偵だ