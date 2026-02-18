国税職員は脱税を試みようとする人をどのように追及するのか。国税職員として約13年間勤務したマネーライターの小林義崇さんは「嘘をつかれたり、話のつじつまが合わなかったりすると国税職員が引き下がることはなく、真実を聞き出すためにさまざまな角度からアプローチする」という――。※本稿は、小林義崇『相続税調査でわかった 富裕層が大事にしている「お金の基本」』（講談社＋α新書）の一部を再編集したものです。写真＝i