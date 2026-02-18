◆練習試合ＤｅＮＡ―ヤクルト（１８日・宜野湾）ＤｅＮＡは１８日、キャンプ地の沖縄・宜野湾でヤクルトと練習試合を行う。先発投手は開幕ローテ入りを目指す２年目右腕の竹田祐投手。渡米前の１９年以来、７年ぶりに主将に再任した筒香嘉智内野手が２番・三塁で今キャンプ初の実戦に臨む。試合開始は１２時３０分。予定されている先発メンバーは以下の通り。１中蝦名２三筒香３一佐野４右ヒュンメル５捕戸柱６指