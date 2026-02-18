俳優の柄本佑が主演を務める映画『メモリィズ』が、6月12日より東京・新宿ピカデリー、ユーロスペースほか全国で公開されることが決定した。あわせてキャストと場面写真が解禁され、家族の記憶を静かに見つめる物語の一端が明らかになった。【画像】映画『メモリィズ』場面写真本作は、初の長編監督作となる坂西未郁が手がけるオリジナル作品。スマートフォンで日々の瞬間を記録し、共有する現代において、「記憶」とは何か。