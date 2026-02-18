18日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝153円台前半で取引された。午前10時現在は前日比15銭円安ドル高の1ドル＝153円23〜24銭。ユーロは39銭円安ユーロ高の1ユーロ＝181円52〜56銭。衆院選以降、為替相場が円高ドル安基調で推移していたことを背景に、持ち高調整の円売りがやや先行した。特別国会が18日、召集され、同日中に第2次高市内閣が発足する。市場では「政権が掲げる積極財政策の中身を見極めたいとの思