「もし明日、パートナーが突然いなくなったら、あなたは“普通の生活”ができますか？」──「男は外で稼ぎ、女は家を守る」。そんな価値観を疑うことなく生きてきた安田さん（仮名・74歳）の日常は、専業主婦だった妻の死後、一気に崩れ去ります。CFPの伊藤寛子氏が安田さんの事例をもとに、「老後に本当に必要なもの」について解説します。家庭のことはすべて妻の役割、と任せきっていた専業主婦の妻が急逝地方都市で暮らす安田