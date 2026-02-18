私はカヨです。夫のコタロウと幼稚園に通う息子と暮らしています。ママ友のツグミさん一家は旅行が趣味で、いろいろな場所に行ってはお土産をくれます。ウチは経済的な余裕がなくて、そんなにしょっちゅう旅行なんてできません。毎回笑顔を作って受け取りますが、内心イラっとしています。この連休も温泉施設に行ったそうで、クッキーの入った小さな菓子箱をもらいました。私は翌日、ほかのママ友と話しているときについ愚痴ってし