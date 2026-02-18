18日午前7時40分頃、平戸市紐差町で住宅1棟を全焼する火事がありました。 火は約1時間半後に鎮圧状態となりましたが、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 この家に住む80代の女性と連絡がとれておらず、警察と消防は身元の確認を急いでいます。