＜ジェネシス招待 事前情報◇17日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇7383ヤード・パー71＞タイガー・ウッズ（米国）がホストを務めるシグネチャー・イベントが19日から行われる。開幕を前に、組み合わせが発表された。【画像】3季ぶりVコリン・モリカワのパター遍歴日本勢は、2024年大会覇者の松山英樹と、3戦連続トップ10入りを果たし勢いに乗る久常涼が出場する。松山は、昨年覇者のルドビグ・オーバーグ（スウェーデン）と、