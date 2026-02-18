SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が18日までに自身のインスタグラムを更新。お気に入りのセットアップ姿でのティータイムショットを披露した。「ミルクレープ食べた」と書き出すと、肩出しのふんわり素材のトップス姿でカフェに座るショットを投稿。続けて屋外でキャップを被り、ミニ丈のトップス同じ素材のスカート、茶色のブーツ、バッグを合わせた全身ショットも投稿し、「今週発売でも特に気に入ってるセ