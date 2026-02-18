スターバックスはきょう・18日から、SAKURAシーズン第1弾として『桜咲くよ白桃フラペチーノ』『桜咲くよラテ』『桜咲くよ白桃ソーダ』の3商品を発売する。白桃の瑞々しい甘みと桜の華やかな香りを掛け合わせ、新しい季節の始まりを感じさせるラインアップとなっている。【画像】ビジュ最高すぎる…ピンクがかわいい『桜咲くよ白桃フラペチーノ』今年のSAKURAプロモーションは、“選べる3つのSAKURA”がテーマ。白桃の甘みを主