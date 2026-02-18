【ブリュッセル＝上杉洋司】ロイター通信によると、スペイン政府は１７日、生成ＡＩ（人工知能）で作成された子供の性的画像の拡散に関わった疑いで、米ＳＮＳのＸ（旧ツイッター）、メタ（旧フェイスブック）、中国発の「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」をそれぞれ調査するよう検察当局に指示した。スペイン政府によると、同国の子供の５人に１人が、自身の画像が生成ＡＩで性的に加工される「ディープフェイク」の被害に遭