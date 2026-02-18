1988年の大統領選に出馬し、支持者らと握手をかわすジャクソン師/Ed Reinke/AP via CNN Newsource（CNN）米公民権運動の黒人指導者で、道徳観と情熱的な演説で民主党と米国を変えたジェシー・ジャクソン師が17日、死去した。84歳だった。家族が明らかにした。ジャクソン師は故マーティン・ルーサー・キング牧師の弟子。ここ数カ月入院し、難病の進行性核上性麻痺（PSP）のため経過観察を受けていた。ジャクソン師が設立したNGO「レ