資料山火事の現場 高松市消防局は18日午前9時、管内に林野火災警報を発令しました。 直近3日間の雨量がゼロで、乾燥注意報に加えて強風注意報も発令されたため、林野火災注意報から警報に警戒レベルを引き上げました。 高松市消防局管内では2026年1月以降、31件の火事が発生しています。